Akhisarspor zorlu periyotta
Süper Lig'de Gençlerbirliği'yle berabere kalıp Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle sezona verilen aradan sonra zorlu deplasmanlara çıkacak.
Akigo, ligde bu süreçte fikstürdeki ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Yeşil-siyahlılar, ligin iddialı takımlarından Beşiktaş, Göztepe ve lider Galatasaray'a konuk olup 4 haftada yalnız Yeni Malatyaspor'u iç sahada ağırlayacak. Akhisarspor, sezonun ilk yarısını evindeki Kayserispor ve deplasmandaki Osmanlıspor mücadeleleriyle tamamlayacak. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu bir periyotta olduklarını ve ilk yarıda toplayacakları puanların sezonun ikinci yarısındaki hedeflerini belirleyeceğini söyledi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:36
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 38
Yorum
tesekkürler fotomac gündemde tek konusulan Besiktas, besiktasli futbolcularin gelecegi, avrupada hergün basinda Besiktas haberler.Tek büyük diyorduk geldi o gün
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Trabzonspor, Akyazı'da aradığını bulamadı
Toplam 1
Yorum
ben stata yazık giresun oynasın taha iyi oynar ve statı dolturur
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Pepe'nin adı yeter
Toplam 7
Yorum
sükürler olsun gündemde tek konusulan Besiktas, besiktasli futbolcularin gelecegi, avrupada hergün basinda Besiktas haberler.Tek büyük diyorduk geldi o gün
Akhisarspor zorlu periyotta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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