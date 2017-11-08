Akhisarspor zorlu periyotta

Akigo, ligde bu süreçte fikstürdeki ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Yeşil-siyahlılar, ligin iddialı takımlarından Beşiktaş, Göztepe ve lider Galatasaray'a konuk olup 4 haftada yalnız Yeni Malatyaspor'u iç sahada ağırlayacak. Akhisarspor, sezonun ilk yarısını evindeki Kayserispor ve deplasmandaki Osmanlıspor mücadeleleriyle tamamlayacak. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu bir periyotta olduklarını ve ilk yarıda toplayacakları puanların sezonun ikinci yarısındaki hedeflerini belirleyeceğini söyledi.