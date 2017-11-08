 Akhisarspor zorlu periyotta – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Akhisarspor zorlu periyotta

    Akhisarspor zorlu periyotta

    Süper Lig'de Gençlerbirliği'yle berabere kalıp Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek teknik direktör yönetiminde ilk kez üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle sezona verilen aradan sonra zorlu deplasmanlara çıkacak.

    Akigo, ligde bu süreçte fikstürdeki ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Yeşil-siyahlılar, ligin iddialı takımlarından Beşiktaş, Göztepe ve lider Galatasaray'a konuk olup 4 haftada yalnız Yeni Malatyaspor'u iç sahada ağırlayacak. Akhisarspor, sezonun ilk yarısını evindeki Kayserispor ve deplasmandaki Osmanlıspor mücadeleleriyle tamamlayacak. Teknik direktör , zorlu bir periyotta olduklarını ve ilk yarıda toplayacakları puanların sezonun ikinci yarısındaki hedeflerini belirleyeceğini söyledi.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:36
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