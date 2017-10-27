Akhisarspor, İstanbul deplasmanında

Ligde son 3 haftayı kayıpsız geçen, bu süreçte Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u ise 6-1 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, geçen hafta ise 3-1 geriye düştüğü müsabakada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'de 10. haftaya 17 puan ve averajla 3. sırada giren Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın saat 16.30'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yine aynı puan ve averajla 5. durumda bulunan Medipol Başakşehir'e misafir olacak.

Sakatlığı bulunan Olcan Adın'ın forma giyemeyeceği yeşil-siyahlı ekipte Ömer Bayram ve Abdoulwahid Sisokko bir daha sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Son çalışmasını kendi tesislerinde gerçekleştirecek yeşil-siyahlı futbolcular daha sonra kara yoluyla İstanbul'a gidecek.

- Medipol Başakşehir ile 9. randevu

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 8 maça çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Medipol Başakşehir kalesine sadece 5 gol atabilen Ege temsilcisi kalesinde ise 18 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'da rakibine 5-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, Manisa'daki karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.