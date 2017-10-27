Akhisarspor, İstanbul deplasmanında
Süper Lig'de ilk 9 haftayı 17 puanla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın aynı puana sahip Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
Ligde son 3 haftayı kayıpsız geçen, bu süreçte Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u ise 6-1 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, geçen hafta ise 3-1 geriye düştüğü müsabakada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'de 10. haftaya 17 puan ve averajla 3. sırada giren Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın saat 16.30'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yine aynı puan ve averajla 5. durumda bulunan Medipol Başakşehir'e misafir olacak.
Sakatlığı bulunan Olcan Adın'ın forma giyemeyeceği yeşil-siyahlı ekipte Ömer Bayram ve Abdoulwahid Sisokko bir daha sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Son çalışmasını kendi tesislerinde gerçekleştirecek yeşil-siyahlı futbolcular daha sonra kara yoluyla İstanbul'a gidecek.
- Medipol Başakşehir ile 9. randevu
Süper Lig'de rakibiyle daha önce 8 maça çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Medipol Başakşehir kalesine sadece 5 gol atabilen Ege temsilcisi kalesinde ise 18 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'da rakibine 5-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, Manisa'daki karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:00
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Toplam 1
Yorum
adalet Yapsanız ne olacak.Yapmasanız ne olacak.Aziz Yıldırımdan hesapmı sorabileceksiniz.Aziz ne derse kabul edeceksiniz.O kadar.
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Disiplin sevki dudak okuma ile yapılmadı!
Toplam 10
Yorum
Ertan Neyle yapılırsa yapılsın. Beşiktaşa yapıldı ve cezayı bindirdiler. Ne futbolcular ne küfürler yağdırdı. Bu adamlar o zaman neredeydi.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 13
Yorum
selim Birde utanmadan bu yaziyi begenmedim butonuna basiyorsunuz ya...ne soylenirki.laf serefi ve hassiyeti olana soylenir.potuk 2 mac babel 1
Akhisarspor, İstanbul deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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