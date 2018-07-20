Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları
Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam'da bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Kızılcahamam'da sürdürüyor Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde sabah saat 09.30'da başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Mavi-lacivertli takım denge, koordinasyon ve kuvvet çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Adana temsilcisi, çalışmalarına Kızılcahamam Patalya Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
- 20.7.2018 12:11
- Güncelleme: 20.7.2018 12:12
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