Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Demirspor'da hazırlıkları

    Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

    Demirspor, hazırlıklarını Kızılcahamam'da bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Demirspor, 1. Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Kızılcahamam'da sürdürüyor Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde sabah saat 09.30'da başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Mavi-lacivertli takım denge, koordinasyon ve kuvvet çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
    Adana temsilcisi, çalışmalarına Kızılcahamam Patalya Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

    1. 20.7.2018 12:11
    2. Güncelleme: 20.7.2018 12:12
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