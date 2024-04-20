Final gibi maçta bugün Adana Demirspor'u ağırlayacak Samsunspor, alt sıralarla bağını kopartmak için mutlak 3 puan hedefliyor. Süper Lig'de son 6 haftaya girdiklerinin altını çizen Başkan Yıldırım, sosyal medya hesabından "bütünlük içinde takımımıza sahip çıkalım" çağrısını yaptı. YILDIRIM, "Samsunspor'un neden diğer Süper Lig kulüplerinden farklı, Süper Lig'in de Samsunspor'a ihtiyacı olduğunu hem takım hem taraftar olarak Türkiye'ye göstermeliyiz. Biz bize yeteriz diyerek son 6 maçta cevabımızı sahada hep birlikte verelim. Birlikte başaracağız!" dedi.