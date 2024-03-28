Çok mutluyum

Adana Demirspor'da forma giyen Cezayirli Youcef Atal, Fransa'da SoFoot'a açıklamalarda bulundu. Gazze paylaşımı nedeniyle Fransız ekibi Nice'de kadro dışı bırakılan ve ardından Adana Demirspor'un yolunu tutan Cezayirli sağ bek, "İmza atmadan önce birçok insanla konuştum çünkü ülkeyi tanımıyordum. Fransa'da başıma gelen şeyden sonra değişikliğe ihtiyacım vardı. Türkiye'deki transferin bitmesine bir hafta kala Adana'nın yanı sıra Trabzonspor ve Galatasaray'dan da teklifler geldi. Adana benim için çok doğruydu, sonra Feghouli, Ghezzal veya Balotelli gibi oyuncular beni buraya gelmeye ikna etti" dedi. "Türkiye'de çok mutlu görünüyorsunuz?" sorusuna Atal, "Öyleyim çünkü Ramazan'ın ortasında Müslüman bir ülkede ailemle birlikteyim, daha ne isteyebilirsiniz ki? Benim için futbol mutlulukla eş anlamlı. Eğer onu benden alırsanız, benim için çok karmaşık olur ve sabahları gülümsemeden uyanırım. Bunu Adana'da buldum. Ayrıca stadyumlardaki atmosfer Cezayir'deki gibi sıcak ve bunu seviyorum" diye konuştu.

"BENİ BALOTELLI ADAPTE ETTİ"

"Balotelli imzalamam için ısrar etti, iyi bir gruplarının olduğunu ve sezonu iyi bitirmek için çok katkıda bulunabileceğimi söyledi. Nice'te tanıdığım Mario'nun aynısıydı, her zaman güler ve şaka yapardı. Adaptasyonum için çok şey yaptı, gerçekten iyi bir adam."