Haberler Adana Demirspor Çok mutluyum

Çok mutluyum

Fransa’da SoFoot’a konuşan Cezayirli sağ bek: Ramazan’ın ortasında Müslüman bir ülkede ailemle birlikteyim, daha ne isteyebilirsiniz ki?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çok mutluyum

Adana Demirspor'da forma giyen Cezayirli Youcef Atal, Fransa'da SoFoot'a açıklamalarda bulundu. Gazze paylaşımı nedeniyle Fransız ekibi Nice'de kadro dışı bırakılan ve ardından Adana Demirspor'un yolunu tutan Cezayirli sağ bek, "İmza atmadan önce birçok insanla konuştum çünkü ülkeyi tanımıyordum. Fransa'da başıma gelen şeyden sonra değişikliğe ihtiyacım vardı. Türkiye'deki transferin bitmesine bir hafta kala Adana'nın yanı sıra Trabzonspor ve Galatasaray'dan da teklifler geldi. Adana benim için çok doğruydu, sonra Feghouli, Ghezzal veya Balotelli gibi oyuncular beni buraya gelmeye ikna etti" dedi. "Türkiye'de çok mutlu görünüyorsunuz?" sorusuna Atal, "Öyleyim çünkü Ramazan'ın ortasında Müslüman bir ülkede ailemle birlikteyim, daha ne isteyebilirsiniz ki? Benim için futbol mutlulukla eş anlamlı. Eğer onu benden alırsanız, benim için çok karmaşık olur ve sabahları gülümsemeden uyanırım. Bunu Adana'da buldum. Ayrıca stadyumlardaki atmosfer Cezayir'deki gibi sıcak ve bunu seviyorum" diye konuştu.

"BENİ BALOTELLI ADAPTE ETTİ"

"Balotelli imzalamam için ısrar etti, iyi bir gruplarının olduğunu ve sezonu iyi bitirmek için çok katkıda bulunabileceğimi söyledi. Nice'te tanıdığım Mario'nun aynısıydı, her zaman güler ve şaka yapardı. Adaptasyonum için çok şey yaptı, gerçekten iyi bir adam."

DİĞER
Aldatmak'ta Güzide, Sezai, Tarık üçgeninde yeni gelişmeler!
Tüm tedbirler alındı! YSK'nın seçim için hazırlıkları tamam: Türkiye, önce büyükşehirlerde kazananı öğrenecek!
İrfan Can için ayrılık iddiası!
Nabil Fekir önerisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sıra Kadıköy'de
Demir yükselişte
AFAD, Kandilli son depremler listesi (28 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! 23:07
F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... 23:07
G.Saray'dan scout transferi! G.Saray'dan scout transferi! 23:07
Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu 23:07
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! 23:07
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 23:07
Daha Eski
Astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu Astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu 23:07
Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih Chamberlain sahalara dönüyor! İşte o tarih 23:07
Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında... Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında... 23:07
Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi 23:07
F.Bahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak F.Bahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak 23:07
Yok artık Arda! Milli maçta dikkat çeken hareket Yok artık Arda! Milli maçta dikkat çeken hareket 23:07