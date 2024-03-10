Balotelli böyle istedi

Düşmeme mücadelesi veren Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Anadolu Kartalı, 9'da Cikalleshi'nin penaltısıyla öne geçti. 17'de Ndao'nun şutu üst direkten dışarı çıktı. 32'de Yusuf Erdoğan eşitliği sağladı. 39'da VAR'dan Konya'ya yine penaltı çıktı. Cikalleshi, panenkayla ilk yarı skorunu belirledi: 2-1.

BALO'DAN 2'DE 2

İkinci yarıda gol için bastıran mavi şimşekler, rakibinin skoru koruma odaklı oyununu cezalandırdı. 88'de Barasi'nin pasında altı pasta Balotelli, sonucu ilan etti. Geçen hafta da 1-0 kazanılan K.Gümrük maçında 3 puanı getiren İtalyan yıldız, takımına 1 puan kazandırdı.

CEVDET ÜNÜVAR - Mini yorum - 4 golle 1 puan!

Hızlı başlayan Konyaspor'u Cikalleshi öne geçirdi. 32 numaralı Yusuf, 32'de durumu eşitledi. Denge sağlanmışken VAR uyarısıyla penaltı çıktı. Cikalleshi durumu 2-1 yaptı. Arnavut golcü 11 golünün 8'ini penaltıdan kaydetti. Hikmet Karaman üç değişiklikle 'Kaybetmek istemiyorum' dedi. Plan tıkır tıkır işledi ve Balotelli golüyle ustalığını gösterdi. İki takım da 1 puan almasına rağmen Demir daha çok sevinmiş oldu.