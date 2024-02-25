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Hikmet Karaman: Skordan dolayı çok üzgünüm

Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 19:09
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Hikmet Karaman: Skordan dolayı çok üzgünüm

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Skordan dolayı çok üzgünüm. Geçen hafta bir geri dönüşümüz vardı. Bunu devam ettirmek istiyorduk.

Hafta içinde yaptığımız çalışmalarda ilk 45 dakikadaki takımla ikinci yarıdaki takımın farklı olduğunu gördük. Bunu kendi içimizde değerlendiriyoruz. Müdahale etmem gereken şeyler vardı. İlk yarıda Trabzonspor ikinci yarıda ise Adana Demirspor'u son 30 dakikalık bölümde söyleyebiliriz. Yeni bir takımın mağlubiyetler var. Bu sonuçlardan çıkacak bir takım var. Bu gücümüz var. Biz lig oynarken planlama yapmak zorunda kalıyoruz. Maçı oynayarak oyuncuları karşılaştırıp bir oyun planı ortaya koymak zorundayız" dedi.

Adana Demirspor olarak iyi bir çıkış yapacaklarına inandığını belirten Karaman, "Çünkü lig çok sıkıştı. İki galibiyet alan Avrupa'yı iki mağlubiyet alan ligde küme düşme potasını hesaplayabilir. Seri galibiyetler alarak çıkışımızı bu hafta sahamızda oynayacağız maçlarla başlatacağız" ifadelerini kullandı.

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