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Yeni Demirspor

Başkan Murat Sancak, “Yenilemek istedik takımı. Yeni çevik futbolcularla daha da iyi olacağız. Kazanmaya başlarsak Avrupa’ya gidebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Yeni Demirspor

Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan, Alanya'da 2-0'dan geri dönen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, iddialı konuştu. Başkan Sancak, "Geçen sezon 4. olduk. Avrupa'da ilk kez olmamıza rağmen iyi performans gösterdik ama penaltılarda şanssız bir şekilde elendik. Birçok futbolcu takımda uzun süre kaldığında problem oluyor. Yenilemek istedik takımı. Yeni çevik futbolcularla daha da iyi olacağız. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Biz kazanmaya başlarsak Avrupa'ya gidebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri takımın başında. Hikmet Karaman'ın da işi kolay değil. Bu gençleri harmanlayıp iyi bir birliktelik yaratılırsa başarılı olacaktır. Alanya'da o geri dönüşü yapmak her takımın harcı değil" diye umut dağıttı.

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