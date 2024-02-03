Şimşek şov

Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen ve transferde yeni bir oluşuma giden Adana Demirspor, bombaları bir bir patlatıyor. Kadrosundan 7 oyuncuyla yollarını ayıran mavi-şimşekler, önceki gün 28 yaşındaki Kazakistanlı forvet Aymbetov ve Kongo asıllı Fransız santrfor Fougeu'yu kadrosuna katmıştı. Fransa'ya üs kuran Adana ekibi, yine aynı ülkeden bir isme daha imza attırdı. Demirspor, Ligue 2 ekibi Le Havre'den 24 yaşındaki Fas asıllı Fransız Alioui ile de3.5 yıllık imza attı.

YENİ TRANSFERLER İDMANA ÇIKTI

Bu sezon 19 karşılaşmada 4 gol atıp 2 de asist yapan, santrfor pozisyonunda da oynayabilen Alioui, Fransa Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde boy gösterdi. Toulon alt yapısından yetişen genç hücumcu, geçen sezon da Le Havre'de ter döktüğü 29 karşılaşmada 6 gol, 3 asist katkısı sağladı. Alioui, Fransa dışında ilk yurt dışı deneyimini ise Belçika'da Cercle Brugge takımında yaşadı. Öte yandan Adana Demirspor'un yeni transferleri Aymbetov, Alioui ve Fougeu da dün takımla ilk idmanına çıktı.