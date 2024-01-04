Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak M'baye Niang'ın ödemelerini paylaştı!

Adana Demirspor'dan ayrılması beklenen M'Baye Niang Fransız basınına Mavi Şimşekler'den alacağı olduğunu dile getirmişti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Paramı alamıyorum" diyen M'baye Niang'ın ödemelerini paylaştı.

İŞTE SANCAK'IN PAYLAŞIMI

"1 EURO OLACAĞIN YOK"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yalan söylüyorsun! 1 euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince 'Bonservisini getir, git' dedik. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz."