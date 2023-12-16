Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Belhanda sözleri!
Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübün transfer gündeminden Younes Belhanda'ya kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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"4-5 KİŞİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"
"Devre arasında yıldız transferi görecek miyiz" sorusuna Murat Sancak, "Yok, sadece ihtiyaç olan bölgelere, eksik olan bölgelere ve bazı performansı iyi alamadığımız bölgeler var oralara sadece. Biz çalışmalarımıza da başladık, şu anda 4-5 kişiyle görüşüyoruz" cevabını verdi.
"BELHANDA'YI 'ÇIKAR' DEDİM"
Younes Belhanda'ya yönelik eleştirilerle ilgili konuşan Adana Demirspor Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ben bunu daha önce başka oyuncularda da yaşadım. Maalesef bir takımdan bir oyuncu aldığın zaman, daha sonra o takıma karşı oynattığın zaman duygusallık var. Performansına yansıyor. Kötü niyet var mı? Bana göre yok. Ama ister istemez performansa yansıyor. Mesela Erkan Zengin diye bir oyuncu almıştım Fatih Karagümrük'ten. İstanbul'da maça geldik, Fatih Karagümrüklü taraftarlar Erkan Zengin'e tezahürat edip alkışladılar. Şimdi o oyuncunun Fatih Karagümrük'e karşı iyi oynamasını beklemeyin.
Ben bunu Vincenzo Montella'ya söylemiştim. 'O oyuncuları, o takımlara karşı oynadığımız zaman oynatma' demiştim. Montella o oyuncuları iyi hatırlar. Belhanda'yla ilgili ben Serkan hocaya söylemiştim devre arasında. 'Böyle oynarsa, dakika 50 de olsa çıkar' demiştim. Söyledim yani, neticede dakikada 50'de çıkardı. Bir kere hata yaptık gol yedik, Emre Akbaba o kadar namuslu, o kadar dürüst bir çocuk ki onun yaptığı hata... Bir sene önce İstanbul'da Galatasaray maçında nasıl oynadığını, taraftarların nasıl yuhaladığını da biliyoruz.
"ONYEKURU'YU G.SARAY'DAN SONRA YOLLADIM"
Henry Onyekuru'nun sosyal medyada viral olan görüntüsüne dair konuşan Murat Sancak, şöyle devam etti:
Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin. Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik edersin...
Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin" açıklamasını yaptı.
"ABOUBAKAR'I BEN İSTEMİŞTİM"
Süper Lig'de beğendiği futbolculara ilgili soruya Murat Sancak şu cevabı verdi:
Vincent Aboubakar'ı ben almak istemiştim. Beşiktaş daha fazla para verince bir de eski takım olunca oraya geldi. Icardi, Dzeko, Tadic iyi oyuncu. Hatta Kasımpaşa'da oynayan Aytaç Kara da iyi oyuncu.
Mesela ben Aytaç Kara'yı almak istemiştim, Vincenzo Montella istememişti. Şimdi baktığında Kasımpaşa'da gol kralı adeta, böyle iyi oyuncular var tabi ama sen iyi oyuncular alamazsın.
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