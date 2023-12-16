Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Belhanda sözleri!

"4-5 KİŞİYLE GÖRÜŞÜYORUZ" "Devre arasında yıldız transferi görecek miyiz" sorusuna Murat Sancak, "Yok, sadece ihtiyaç olan bölgelere, eksik olan bölgelere ve bazı performansı iyi alamadığımız bölgeler var oralara sadece. Biz çalışmalarımıza da başladık, şu anda 4-5 kişiyle görüşüyoruz" cevabını verdi.

"BELHANDA'YI 'ÇIKAR' DEDİM" Younes Belhanda'ya yönelik eleştirilerle ilgili konuşan Adana Demirspor Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: Ben bunu daha önce başka oyuncularda da yaşadım. Maalesef bir takımdan bir oyuncu aldığın zaman, daha sonra o takıma karşı oynattığın zaman duygusallık var. Performansına yansıyor. Kötü niyet var mı? Bana göre yok. Ama ister istemez performansa yansıyor. Mesela Erkan Zengin diye bir oyuncu almıştım Fatih Karagümrük'ten. İstanbul'da maça geldik, Fatih Karagümrüklü taraftarlar Erkan Zengin'e tezahürat edip alkışladılar. Şimdi o oyuncunun Fatih Karagümrük'e karşı iyi oynamasını beklemeyin.