Stambouli’nin acı günü

Adana Demirspor'un Fransız orta sahası Stambouli'nin babası Henri Stambouli vefat etti. Kulüpten, merhuma Allah'tan rahmet, Stambouli ve ailesi başta olmak üzere sevenlerine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı mesajı yayımlandı.

Futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin değerli babası Henri Stambouli'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, futbolcumuz Benjamin Stambouli ve ailesi başta olmak üzere sevenlerine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/NaZnG8eRsg — Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) November 17, 2023