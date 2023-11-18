Haberler Adana Demirspor Stambouli’nin acı günü

Stambouli’nin acı günü

Adana Demirspor'un Fransız orta sahası Stambouli'nin babası Henri Stambouli vefat etti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stambouli’nin acı günü

Adana Demirspor'un Fransız orta sahası Stambouli'nin babası Henri Stambouli vefat etti. Kulüpten, merhuma Allah'tan rahmet, Stambouli ve ailesi başta olmak üzere sevenlerine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı mesajı yayımlandı.

DİĞER
"Aman Ramazan görmesin" Gönül Dağı'nın Asuman'ı süper minisi ile yürek hoplattı! Hazal Çağlar endamıyla göz kamaştırdı!
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 43. gün! Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanlar 8 gündür aç ve susuz
F.Bahçe'den sürpriz hamle! Eski G.Saraylı...
Montella'dan sürpriz tercih! İşte Almanya maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Asistler kaleciden
Sancak'tan o pozisyona yorum: 2 kırmızı kart!
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 18 Kasım barajlarda son durum ne?
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Kasım bugün kimin maçı var? 07:46
Adaletsizliğin tarifesi: 45 gün Adaletsizliğin tarifesi: 45 gün 01:28
Ümitler berabere Ümitler berabere 01:26
İngiltere evinde Malta'yı rahat geçti! İngiltere evinde Malta'yı rahat geçti! 00:55
7 gollü müthiş maçta kazanan İtalya! 7 gollü müthiş maçta kazanan İtalya! 00:54
7 gollü müthiş maçta kazanan İtalya! 7 gollü müthiş maçta kazanan İtalya! 00:48
Daha Eski
İngiltere evinde Malta'yı rahat geçti! İngiltere evinde Malta'yı rahat geçti! 00:41
ManU'da bir sakatlık daha! Andre Onana... ManU'da bir sakatlık daha! Andre Onana... 00:37
ManU'da bir sakatlık daha! Andre Onana... ManU'da bir sakatlık daha! Andre Onana... 00:36
Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç tepkisi! Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç tepkisi! 23:54
Nelsson'dan flaş transfer hamlesi! İşte yeni adresi Nelsson'dan flaş transfer hamlesi! İşte yeni adresi 23:54
Adalı'dan Çalımbay sözleri! "Göreve getirilmesi..." Adalı'dan Çalımbay sözleri! "Göreve getirilmesi..." 23:54