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3 oyuncu alacağız

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer müjdesi verdi: "Belli mevkilerde en az 2-3 oyuncu alacağız. Çalışıyoruz. Hedefimiz geçen sene ilk 5'ti., 4. bitirdik. Bu sene de hedefimiz ilk 5"

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
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3 oyuncu alacağız

Süper Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, devre arasında transfer müjdesi verdi. Başkan Sancak, "İzleme ekibimiz çalışıyor. Belli mevkilerde en az 2-3 oyuncu alacağız. Çalışıyoruz" dedi. Takımın bu sezonki hedefleriyle ilgili olarak Sancak, "Lige başlarken hedefi söylüyorum. Hedefimiz geçen sene ilk 5'ti., 4. bitirdik. Bu sene de hedefimiz ilk 5. İnşallah 3. ya da 4. bitirirsek ne ala. 3. bitirirsek, en azından UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gidersek daha da iyi olur. Konferans Ligi ile fazla uğraşmamış oluruz" ifadelerini kullandı.

RODRİGUES VE BELHANDA ATILABİLİRDİ

Fenerbahçe maçındaki kart tartışmaları için Murat Sancak, "Fenerbahçe maçında pozisyonlara baktığınız zaman, bizim Rodrigues'e kırmızı verilebilirdi ama demek ki görmemişler. Bazen de bu şanstır bizim için. Nasıl K.Paşa maçında düdük çalındıktan sonra VAR'dan çağırıp, kırmızı vermişlerdi Rodrigues'e. Burada da vermediler, verilebilirdi. Belhanda 2. sarıdan atılabilirdi, 90. dakikada yükselirken eliyle vurması var. Gerçekçi olmak lazım. Netice itibarıyla hakemin takdiri bu. Crespo'nun da kırmızı kartı vardı. Sadece tek taraflı değil" değerlendirmesini yaptı.

ADANA'YA ÇOK ACİL STAT LAZIM

Başkan Murat Sancak, Fenerbahçe mücadelesinde maçı kaliteli hale getirmeyen tek şeyin zemin olduğunun altını çizdi. Başkan Sancak, "47 saat önce Adanaspor maç yapmıştı. Bakanımla da görüşmüştüm. Adana'ya çok acil bir stat lazım. En az 10 bin kişilik bir stat lazım. Bir an önce yapılması lazım" diye konuştu.

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