Gizli 'asist' an Luis Nani

Adana Demirspor'da gecenin gizli kahramanlarından biri de Luis Nani oldu. 36 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, Emre Akbaba ve Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerde asist yapan isimdi. Demir'de bir başka asist ise Semih Güler'den geldi. Öte yandan Nani karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Kesinlikle sonuna kadar kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oldu. Muhteşem bir destek vardı. Biz de bunun karşılığını vermeye çalıştık" şeklinde konuştu.
Adana Demirspor'da gecenin gizli kahramanlarından biri de Luis Nani oldu. 36 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, Emre Akbaba ve Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerde asist yapan isimdi. Demir'de bir başka asist ise Semih Güler'den geldi. Öte yandan Nani karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Kesinlikle sonuna kadar kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oldu. Muhteşem bir destek vardı. Biz de bunun karşılığını vermeye çalıştık" şeklinde konuştu.