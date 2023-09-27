Haberler Adana Demirspor Maç sonu Kluivert'tan açıklama: Belhanda şu an hastanede

Maç sonu Kluivert'tan açıklama: Belhanda şu an hastanede

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. Akdeniz ekibinde teknik direktör Patrick Kluivert, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca, Younes Belhanda'nın bu gece tedbir amaçlı hastanede kalacağını söyledi. İşte o açıklamalar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 22:54
Maç sonu Kluivert'tan açıklama: Belhanda şu an hastanede

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca, baş dönmesi nedeniyle oyundan çıkan Belhanda'nın son durumu hakkında konuştu.

İşte o sözler...

"Yedek kulübesindeki futbolcularım da kaliteli olduğu için maç öncesi rahattım. Sahada plana sadık kalmamız beni çok mutlu etti. Sadece plana sadık kalmak da değil, verilen mücadele de beni memnun etti."

"BELHANDA TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE KALACAK"

"Belhanda şu an hastanede. Bu gece tedbir amaçlı hastanede kalacak. Niang'la çarpıştıktan sonra ilk yarıyı bitirdi ama ikinci yarıya başlarken görme kaybı yaşadığı için oyundan çıktı."

"Biz futbolculara herkesin hazır olması gerektiğini söylüyoruz. Bizim takımda denge çok yüksek. Herkes katkı sağlıyor. Bu da takıma yansıyor."

"Belki farklı bir 11 ile sahaya çıkıyorduk ama yedek kulübemizde de iyi oyuncularımız vardı. Bir hocanın en büyük mutluluğu oyuncularının planına sadık kalmasıdır. Ekstra da mücadele olunca gönül rahatlığıyla maçı kazandık."

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