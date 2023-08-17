Osijek - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Adana Demirspor, deplasmanda Osijek ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetiyor.
İlk maçı evinde 5-1 kazanan Patrick Kluivert'ın çalıştırdığı Adana Demirspor, Hırvatistan'ta tur için sahaya çıkıyor.
OSIJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Caktas, Nejasmic, Brlek, Lovric, Bukvic, Mierez.
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodriuges, Stambouili, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye.
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OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.