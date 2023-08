Mavi Şimşekler, Avrupa'da destansı bir zafere imza attı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda sahasında Hırvat ekibi Osijek'i ağırlayan Adana Demirspor, rakibini 5-1 yenerek tur kapısını araladı. Mücadeleye iyi başlayan Mavi Şimşekler, 3. dakikada Jonas Svensson'un muhteşem füzesiyle 1-0 öne geçti. Lacivert-mavililer, 16'da müthiş bir organizasyonla rakip kaleye gitti ve Yusuf Sarı'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı böyle bitti.

RÖVANŞ HAFTAYA

İkinci yarıya da fırtına gibi giren temsilcimiz, 55'te Cherif Ndiaye'nin sayısıyla farkı 3'e çıkardı. Gol resitali 67'de devam etti, kazanılan penaltıyı Ndiaye ağlara yolladı: 4-0. Osijek'in tek golünü 73'te Grzen kaydetti: 4-1. 90'da Yusuf Erdoğan son sözü söyledi. Sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılan Adana Demir, 17 Ağustos'taki rövanş için büyük avantaj yakaladı.

BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN

Adana Demirspor taraftarları Yeni Adana Stadı'nda görsel şölen sundu. Tribünleri tıklım tıklım dolduran lacivert-mavililer, takımlarını Avrupa macerasında büyük coşkuyla destekledi. Kale arkası tribünde açılan dev pankartta "Keep On Watching Us" yazılı pankart asarak İngilizce "Bizi izlemeye devam edin" mesajını verdi. Atılan gollerden sonra büyük coşku yaşayan Adana Demirspor taraftarları karşılaşmanın ardından da oyuncuları tribünlere çağırarak Avrupa'daki dev başarıyı büyük coşkuyla kutladı.

CHERİF ROZETİ GÖSTERDİ

Mavi Şimşekler'in golcü ismsi Cherif NDiaye, gollerine devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'nde bir önceki turda oynanan CFR Cluj maçının uzatma dakikalarında galibiyet golüne imza atan Senegalli golcü, dün de takımının üçüncü ve dördüncü gollerini attı. 3 resmi maçta üçüncü golünü kaydeden Cherif, A.Demir'in en önemli silahlarından olacağını kanıtladı.

YUSUF İLE TİKİ-TAKA

Adana Demirspor'un zafer geçesinin en çok konuşulan konularından biri de atılan ikinci goldü. Mavi Şimşekler, sahada adeta bir Barcelona, bir Manchester City gibiydi. Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Adana Demirspor bir makine gibi çalıştı. Müthiş paslaşmalarla tiki-taka şov sunan Şimşekler, Yusuf ile ikinci golü buldu.

SANCAK: ÇOK MUTLUYUZ

Başkan Murat Sancak, maç sonunda sahaya inip futbolcuları tek tek kutlarken, tribünlerden de büyük alkış aldı. Adana Demirspor'u 2. Lig'den alıp Avrupa kupalarına kadar taşıyan Sancak, "Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Güzel bir galibiyet aldık. İnşallah gruplara kalıp Avrupa'da Adana Demirspor'un sesini duyuracağız" diye konuştu.

KLUİVERT: İSTEDİĞİMİZİ ALDIK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, maç sonunda şunları söyledi: "Golü erken bulmamız işimizi kolaylaştırdı. İlk yarıda 2-0'ı bulduk. İstediğimiz sonucu elde ettik. Bu maçın rövanşı da var. Orada da iyi skor alıp turu geçmek istiyoruz."