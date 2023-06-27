Adana Demirspor'dan Patrick Kluivert bombası!

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Slaven Bilic'le anlaşamayan Mavi-Şimşekler, rotayı sürpriz bir isme çevirdi.

Hollanda basını, Adana Demirspor'un görüştüğü teknik adamı du yurdu.

De Telegraaf'ın haberine göre; Adana Demirspor, Patrick Kluivert'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmek istiyor. 46 yaşındaki teknik adamla görüşmeler son aşamaya geldi.

Patrick Kluivert, 2012-2014 yılları arasında Hollanda Milli Takımı'nda Louis van Gaal'ın yardımcılık görevini üstlendi.

Bir dönem Paris Saint Germain'in Sportif Direktör olarak görev alan Kluivert, 2018'de Kamerun Milli Takım'nda Clarence Seedorf'un yardımcılığına getirildi. 2019-2021 arasında ise eski takımı Barcelona'nın da Gençlik gelişim bölüm müdürülüğünü yaptı.

Kluivert, son olarak geçici olarak 6 karşılaşmada Curaçao Milli Takımı'nı çalıştırdı. Hollandalı teknik adam 6 karşılaşmada 3 mağlubiyet alırken 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Maç başı ortalamasında ise 0.83 oranında kaldı.