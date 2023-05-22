Belhanda boş geçmedi

Adana Demirspor'da sezonun yıldızlarından Belhanda, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Tecrübeli oyuncu, 19. dakikada savunmadan seken topa gelişine vurarak Mert'i mağlup etti. Bu sezon 27. maçına çıkan Belhanda 11. kez gol sevinci yaşamış oldu. 33 yaşındaki oyuncunun ayrıca ligde 7 asisti bulunuyor.
Adana Demirspor'da sezonun yıldızlarından Belhanda, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Tecrübeli oyuncu, 19. dakikada savunmadan seken topa gelişine vurarak Mert'i mağlup etti. Bu sezon 27. maçına çıkan Belhanda 11. kez gol sevinci yaşamış oldu. 33 yaşındaki oyuncunun ayrıca ligde 7 asisti bulunuyor.