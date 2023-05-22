Haberler Adana Demirspor Belhanda boş geçmedi

Belhanda boş geçmedi

Adana Demirspor'da sezonun yıldızlarından Belhanda, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Tecrübeli oyuncu, 19. dakikada savunmadan seken topa gelişine vurarak Mert'i mağlup etti. Bu sezon 27. maçına çıkan Belhanda 11. kez gol sevinci yaşamış oldu. 33 yaşındaki oyuncunun ayrıca ligde 7 asisti bulunuyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Belhanda boş geçmedi
Adana Demirspor'da sezonun yıldızlarından Belhanda, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Tecrübeli oyuncu, 19. dakikada savunmadan seken topa gelişine vurarak Mert'i mağlup etti. Bu sezon 27. maçına çıkan Belhanda 11. kez gol sevinci yaşamış oldu. 33 yaşındaki oyuncunun ayrıca ligde 7 asisti bulunuyor.
DİĞER
5 çifte düğün jesti! Şarkıcı Melek Mosso ve nişanlısı depremzedeleri unutmadı
Süperstar Ajda Pekkan sonunda evini satmayı başardı! Sarıyer'deki villasını tam tamına...
Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella kırmızı kart gördü!
Stambouli ilk 11'de
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 22 Mayıs 2023
Emekli maaşları ne zaman yatacak Mayıs 2023?
Polislere 2. şark görevi kalktı mı, ne zaman kalkacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! 09:41
Zaha baskısı! Transferi o hamle çözecek Zaha baskısı! Transferi o hamle çözecek 09:28
Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni 09:22
Kartal'a kötü haber! Ayrılık yakın Kartal'a kötü haber! Ayrılık yakın 08:58
Beşiktaş'a ilginç benzetme! "Şampiyonlar Ligi'nde bile..." Beşiktaş'a ilginç benzetme! "Şampiyonlar Ligi'nde bile..." 08:54
Icardi'den Jesus'a cevap Icardi'den Jesus'a cevap 08:40
Daha Eski
Beşiktaş'a övgüler yağdırdı! "Gelecek sezonun provası..." Beşiktaş'a övgüler yağdırdı! "Gelecek sezonun provası..." 08:37
Potada Play-Off belli oldu Potada Play-Off belli oldu 07:38
Bu sezonu unutamam Bu sezonu unutamam 07:36
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:46
Şenol Güneş: Mantık dışı bir lig! Şenol Güneş: Mantık dışı bir lig! 00:42
Toroğlu Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı! Toroğlu Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı! 00:42