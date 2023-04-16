Kasımpaşa'ya demir yumruk

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti. Mavi Şimşekler'de gol perdesini Akintola açtı... 18 ve 21. dakikalarda attığı 2 golle takımını öne geçirdi. Yusuf Sarı 27'de durumu 3-0 yapınca devre arasına bu skorla gidildi. 80'de Cherif Ndiaye ve 90'da Belhanda'nın penaltısı skoru belirledi. Adana Demir böylece üst üste 2. galibiyetini alıp yükselişini sürdürdü. Kasımpaşa ise ligin 2. haftasındaki 6-0'lık Fenerbahçe yenilgisinden sonra bu sezonun ikinci en farklı mağlubiyetini yaşamış oldu.