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Demir’de ayrılık

Süper Lig’in flaş ekibi Adana Demirspor’da Gökhan Töre ve İzlandalı orta saha Birkir Bjarnason’la yollar ayrılıyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Demir’de ayrılık
Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları kovalayan Adana Demirspor, Mert Çetin, Furkan Soyalp, Cherif Nidaye ve Morel transferlerinden sonra takım içinde de operasyona start veriyor. Mavi-şimşeklerde İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın, performansından memnun kalmadığı Gökhan Töre ve Birkir Bjarnason'la yolları ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Töre, bu sezon 5 maçta oynarken, 2 asist yaptı. 34 yaşındaki İzlandalı ön libero Bjarnason ise 12 maçta ter döktü. İki futbolcunun da sözleşmelerinin feshedileceği öğrenildi.
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