Haberler Adana Demirspor TRANSFER HABERLERİ | Murat Sancak'tan flaş Hasan Ali Kaldırım ve Hulk açıklaması!

TRANSFER HABERLERİ | Murat Sancak'tan flaş Hasan Ali Kaldırım ve Hulk açıklaması!

Süper Lig'de son iki sezondur gösterdiği performans ve kadrosuyla dikkat çeken Adana Demirspor, bu transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Mert Çetin'i kadrosuna katan Adana ekibinde başkan Murat Sancak, Hasan Ali Kaldırım ve Hulk'un transfer sürecine ilişkin de konuştu. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 13:16
TRANSFER HABERLERİ | Murat Sancak'tan flaş Hasan Ali Kaldırım ve Hulk açıklaması!

Süper Lig'de zirve takibi yapan Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında İtalyan kulübü Lecce'de kiralık oynayan Mert Çetin'i kadrosuna katarak büyük ses getirdi. 26 yaşındaki stoperin transfer sürecini anlatan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, şunları söyledi: "Mert ile 6 ay görüştük. Bu transfer takıma güç katacaktır. 1.5 yıllığına satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladık. Bu sürenin sonunda performansına bakacağız. İstediğimiz, düşündüğümüz performansı verirse opsiyonu kullanırız."

TRANSFER HABERLERİ | Murat Sancak'tan flaş Hasan Ali Kaldırım ve Hulk açıklaması!

MONTELLA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

"Tabii ki, Mert Çetin'in transferi kolay olmadı. Ancak bu konuda bizim raconumuz insan ilişkisi. Her transferde yöntem olarak kullandığımız insan ilişkilerini devreye soktuk. Bunda da başarılı olduk. Bizim için önce insan gelir. Mert, kararını verirken en ufak bir tereddüt yaşamadı. Teknik direktörümüz Montella'yı tanımaz, etmez ama onun çok değerli bir futbol insanı olması, varlığı gelişinde önemli bir faktör olmuştur."

TRANSFER HABERLERİ | Murat Sancak'tan flaş Hasan Ali Kaldırım ve Hulk açıklaması!

HASAN ALİ NAZ YAPTI

Sabah'a konuşan ve iki santrfor alacaklarını dile getiren Murat Sancak, "Hulk ile temasımız oldu. Ancak kulübünden ayrılma durumu yok. Ayrıca sol bek için Hasan Ali Kaldırım ile ilgilendik, naz yaptı. Fazla naz aşık usandırır. Naz yapan oyuncuyu ikna etmek için uğraşmam, vazgeçtik" dedi

TRANSFER HABERLERİ | Murat Sancak'tan flaş Hasan Ali Kaldırım ve Hulk açıklaması!

HEDEFLERİ OLAN BİR KULÜP

Mert Çetin ise Adana Demirspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı. Mert, "Burayı tercih etmemin sebeplerinden birisi Avrupa'da kendisini göstermek isteyen güzel bir kulüp olması. Hedefleri olduğu için buraya seçtim" ifadelerini kullandı.

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