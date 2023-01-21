TRANSFER HABERLERİ | Murat Sancak'tan flaş Hasan Ali Kaldırım ve Hulk açıklaması!

MONTELLA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR



"Tabii ki, Mert Çetin'in transferi kolay olmadı. Ancak bu konuda bizim raconumuz insan ilişkisi. Her transferde yöntem olarak kullandığımız insan ilişkilerini devreye soktuk. Bunda da başarılı olduk. Bizim için önce insan gelir. Mert, kararını verirken en ufak bir tereddüt yaşamadı. Teknik direktörümüz Montella'yı tanımaz, etmez ama onun çok değerli bir futbol insanı olması, varlığı gelişinde önemli bir faktör olmuştur."



