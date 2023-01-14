Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Ankaragücü maçı sonrası konuştu!

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettikleri maçta rakip takımın verilmeyen golüyle ilgili, "İlk yediğimiz golde faul görmedim keşke gol verilseydi" dedi.



Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evet bugün oynanan maçta ilk yediğimiz golde ben bir faul görmedim, hakem VAR'da 4-5 pozisyondan seyretti faul olduğuna karar verdi" ifadesini kullandı.

İptal edilen golün verilmesi gerektiğini belirten Sancak, şunları kaydetti: "Ne diyeyim keşke gol verilseydi. Bu taraftar ve bu oyuncularla yine galip gelirdik, Ankaragücü Başkanı Faruk abime geçmiş olsun. Allah yollarını açık etsin."