Haberler Adana Demirspor Akbaba'yla uçtu

Akbaba'yla uçtu

İki İtalyan’ın Türkiye’deki düellosunda kazanan Montellalı Adana Demirspor oldu. Adana ekibi, Beşiktaş maçı öncesi moral kazandı. Mavi-şimşekler, yıldız forveti Emre Akbaba'nın 2 şık golüyle 3 maç sonra kazanıp yenilmezlik serisini de 11'e yükseltti

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Akbaba'yla uçtu

Zirve takipçilerinden Adana Demirspor, düşme hattından kurtulmak isteyen Karagümrük'ü ağırladı. Hafta içinde kupadan elenen Demirspor, maça hızlı başladı ve 11'de Emre Akbaba'yla öne geçti. Gümrük, 8 dakika sonra İtalyan yıldızı Borini'yle eşitledi. 43'te yine sahne alan Emre, ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.

İkinci devrede karşılıklı ataklarla geçilen maçta, Adana ekibinde; Ndiaye, Onyekuru, İstanbul temsilcisinde ise Shukurov, Borini ve Adnan, çerçeveyi bulamadı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Adana Demirspor, Trabzonspor'la birlikte evinde namağlup unvanını sürdürdü. Düşme hattındaki Gümrük'ün galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

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