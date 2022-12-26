Akbaba'yla uçtu

Zirve takipçilerinden Adana Demirspor, düşme hattından kurtulmak isteyen Karagümrük'ü ağırladı. Hafta içinde kupadan elenen Demirspor, maça hızlı başladı ve 11'de Emre Akbaba'yla öne geçti. Gümrük, 8 dakika sonra İtalyan yıldızı Borini'yle eşitledi. 43'te yine sahne alan Emre, ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.
İkinci devrede karşılıklı ataklarla geçilen maçta, Adana ekibinde; Ndiaye, Onyekuru, İstanbul temsilcisinde ise Shukurov, Borini ve Adnan, çerçeveyi bulamadı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Adana Demirspor, Trabzonspor'la birlikte evinde namağlup unvanını sürdürdü. Düşme hattındaki Gümrük'ün galibiyet hasreti 4 maça çıktı.