Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI İZLE

Adana Demirspor ile Maccabi Tel Aviv, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.
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ADANA DEMİRSPOR - MACCABI TEL AVIV MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Samet, Semih, Abdurrahim, Gökhan Töre, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Emre Akbaba, Britt Assombolonga.
Maccabi Tel Aviv: Daniel, Hozez, Bachtiar, Yeini, Saborit, Davidzada, Glazer, Gluh, Kanichowsky, Jovanovic, Zahavi.
ADANA DEMİRSPOR - MACCABİ TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı 4 Aralık Pazar günü saat 17:00'de başladı. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.