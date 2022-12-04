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Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI İZLE

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 16:56
Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI İZLE

Adana Demirspor ile Maccabi Tel Aviv, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

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ADANA DEMİRSPOR - MACCABI TEL AVIV MAÇINDA İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Samet, Semih, Abdurrahim, Gökhan Töre, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Emre Akbaba, Britt Assombolonga.

Maccabi Tel Aviv: Daniel, Hozez, Bachtiar, Yeini, Saborit, Davidzada, Glazer, Gluh, Kanichowsky, Jovanovic, Zahavi.

ADANA DEMİRSPOR - MACCABİ TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı 4 Aralık Pazar günü saat 17:00'de başladı. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.


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Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta?
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