Haberler Adana Demirspor Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başarılı bir grafik çizen Vincenzo Montella, dikkat çeken bir röportaj verdi. İtalyan teknik adam, adı Demirspor'la anılan yıldız golcüler Gomis, Luis Suarez ve Hulk'la ilgili soruyu da yanıtladı. İşte ayrıntılar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 11:48
Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından 2021 yılında takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, Sabah'ın sorularını cevapladı.

İşte Montella'nın o açıklamaları...

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

Adana Demir'e sizi getiren şey neydi?

"Her zaman meydan okumak güzeldir. Hocalar genelde geldikleri yerde bütün detaylara bakar. Başkanımızla ikinci kez bir araya geldiğimizde doğru bir zamanda ve şekilde teklifin geldiğini de gördüm."

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

Adana Demirspor'u ilk ne zaman duydunuz ve takip etmeye başladınız?

"Balotelli'nin transferiyle takip etmeye başlamıştım. Sonrasında ilk buluşmamız ağustos ayının sonlarına doğru asbaşkanımızla oldu. Metin Korkmaz başkanımızla buluşup, konuştuktan sonra daha detaylı takip başladı."

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

Geçen sene ligi 9. bitirdiniz. Bu sizin ve Adana Demirspor için bir başarı mı?

"Genel olarak başarı olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğimizde takımımız sondan birinciydi. Güzel ve muazzam anlar yaşadık ama sezon finalinde devamını getiremedik. O biraz leke gibi kaldı."

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

Bu sezon zirveyi zorlayan bir Adana Demirspor görüyoruz. Başarı nasıl geldi?

"Birçok detay var. Bunlardan ilki devamlılık. Aynı hocayla ikinci sezonu geçirmek futbolcular için de bir avantaj. Aynı futbolcularla devam etmek de hocalar için bir artı. Geçen sene yaşadığınız bazı hataları önceden sezebiliyorsunuz."

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

Hangi galibiyet sizi mutlu etti? En üzüldüğünüz maç hangisiydi?

"Geçen seneki Galatasaray galibiyeti, Fenerbahçe'yi evinde yenmemiz, Giresun maçında 90+3. dakikada 1-0 galip geldiğimiz maç bizi çok mutlu etti. İlk maçımızda Karagümrük'e yenilmek üzücüydü."

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

"HİÇBİR HOCAYLA REKABET İÇERİSİNDE OLMADIM"

Jorge Jesus büyük bir tecrübe. Fenerbahçe'ye de farklı bir hava kattı. Aynı ligde rakip olmak nasıl bir duygu?

"Hiçbir zaman hiçbir hocayla rekabet içerisinde olmadım. Hep kendimle rekabet ediyorum. En iyisini yapıp gelişmek en büyük hedefim. Bunu yapabiliyorsak, bizden mutlusu yoktur."

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

Gomis, Hulk ve Suarez'in adı Adana Demirspor ile anılıyor. Var mı böyle bir girişim?

"Futbolcuları değerlendirirken geçmişte neler yaptıklarına değil, gelirlerse bize nasıl katkı sağlayacaklarına bakıyorum.

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

"İsimler büyük de olabilir. Geçmişi önemli değil."

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

"UMARIM SAMET'İ ELİMİZDEN ALMAZLAR"

Biri eski (Tayyip Talha Sanuç) diğeri şu anda öğrenciniz (Samet Akaydın) iki futbolcu milli takıma davet edildi. Ne hissettiniz?

"Bir hoca, bir futbolcuyu geliştirebiliyorsa, bir şeyler katabiliyorsa ayrı mutluluk ve gurur. İkisi de karakterli futbolcular. Hak ettikleri yere geldiklerini görmek gurur ve mutluluk veriyor."

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

Samet Akaydın 'Dönüm noktam Montella ile çalışmamdır' dedi. Oyuncu bu seviyeye nasıl geldi?

"İlk geldiğimde, ilk maçta sanırım onu tribüne yollamıştım. Tanıdıkça ne kadar çalışkan, ne kadar öğrenmeye hevesli ve söylediğiniz şeyleri uygulamaktan çekinmeyen bir futbolcu olduğunu gördüm. Öğrenmeye aç bir futbolcu olduğunu görünce biz de üstüne düştük, geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık."

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

"Açıkçası hâlâ gelişebileceğine inanıyorum. Çünkü sahada duygusal davranabiliyor. Duygularını kenara koyup, kendisinden daha fazla bir performans çıkarabileceğimi biliyorum. Geldiğimden beri şu ana kadar Süper Lig'de takip ettiğim en iyi stoper Samet Akaydın. Ve umarım elimizden almazlar."

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

"BELKİ BİR GÜN İNGİLTERE..."

Son 6 haftada sadece bir kez kazanıp 5 beraberlik aldınız. Bu seriyi neye bağlıyorsunuz?

Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

En beğendiğiniz hocalar kimler? Onların özelliklerini alır mısınız?

"Her teknik adamın farklı bir futbol görüşü var ve onu sahaya nasıl yansıttığı önemli. Bazen başarılı bir hoca başka bir takıma gittiğinde aynı başarı gelmiyor. Çünkü futbolun gerçekleri de işin içine giriyor. O yüzden birini kopyalayamazsınız. Kendi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yansıtabildiğinizde başarılı olabilirsiniz. Ben yıllardan beri Spalletti ismini söylerim. Son zamanlarda artık herkes 'Spalletti' diyor. Klopp'u da Pep Guardiola'yı da severim."

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