Montella merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...

Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından 2021 yılında takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, Sabah'ın sorularını cevapladı.
İşte Montella'nın o açıklamaları...
Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından 2021 yılında takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, Sabah'ın sorularını cevapladı.
Adana Demir'e sizi getiren şey neydi?
"Her zaman meydan okumak güzeldir. Hocalar genelde geldikleri yerde bütün detaylara bakar. Başkanımızla ikinci kez bir araya geldiğimizde doğru bir zamanda ve şekilde teklifin geldiğini de gördüm."
Adana Demirspor'u ilk ne zaman duydunuz ve takip etmeye başladınız?
"Balotelli'nin transferiyle takip etmeye başlamıştım. Sonrasında ilk buluşmamız ağustos ayının sonlarına doğru asbaşkanımızla oldu. Metin Korkmaz başkanımızla buluşup, konuştuktan sonra daha detaylı takip başladı."