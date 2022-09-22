Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için Cherchesov konuştu! "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olmasa da..."

Transfer sezonunun flaş ekiplerinden Adana Demirspor, forvet hattını Artem Dzyuba ile güçlendirmişti.
Transfer sezonunun flaş ekiplerinden Adana Demirspor, forvet hattını Artem Dzyuba ile güçlendirmişti.
Süper Lig temsilcisi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da ilgisinin bulunduğu Rus golcüyü kadrosuna katmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber Adana Demirspor hocası Montella, Dzyuba'ya ilk 11'de yer vermekte güçlük yaşıyordu.
Konuya ilişkin Artem Dzyuba'nın eski hocası konuştu.
Şu anda Ferençvaroş Teknik Direktörü olan ve bir dönem Rus Milli Takımı'na da hocalık yapan Cherchesov, yıldız isme dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
- Kulüp, Dzyuba için fazla mütevazi değil mi?
Hayır değil. Birincisi, Türkiye Ligi çok ilginç bir lig.
Kudryashov oradayken, onu çok takip ediyorduk. Sık sık gidip izliyorduk.
Adana; Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe gibi isimler olmada da, iyi bir kulüp. İstikrarlı bir kulüp.
Dzyuba'yı 15 yaşından beri tanıyorum.
Kulübün onun hakkında belli bir fikri olsa da, en iyi şekilde takımda yer almak için öncelikle kendinizi kanıtlamanız gerekiyor.
Oraya bir hedef belirleyerek gittiği için sevindim.
Ancak, daha sonra yaşadıkları tamamen saha için rekabete dayalı.
Farklı bir ortama gitti ve alışmaya çalışıyor.
Ne olursa olsun, var olan yerinizde yer almanız için çok fazla çalışmanız gerekiyor."