Haberler Adana Demirspor Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için Cherchesov konuştu! "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olmasa da..."

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için Cherchesov konuştu! "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olmasa da..."

Yaz transfer sezonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisinin bulunduğu ancak anlaşma sağlayamadığı Rus golcü Artem Dzyuba, sürpriz bir şekilde Adana Demirspor'un yolunu tutmuştu. Artem Dzyuba'nın Adana Demirspor'daki durumuna dair Rus Milli Takımı'nın eski hocası Cherchesov konuştu. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 13:01 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 13:06
Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için Cherchesov konuştu! "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olmasa da..."

Konuya ilişkin Artem Dzyuba'nın eski hocası konuştu.

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için Cherchesov konuştu! "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olmasa da..."

Şu anda Ferençvaroş Teknik Direktörü olan ve bir dönem Rus Milli Takımı'na da hocalık yapan Cherchesov, yıldız isme dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için Cherchesov konuştu! "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olmasa da..."

- Kulüp, Dzyuba için fazla mütevazi değil mi?

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için Cherchesov konuştu! "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olmasa da..."

Hayır değil. Birincisi, Türkiye Ligi çok ilginç bir lig.

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için Cherchesov konuştu! "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olmasa da..."

Kudryashov oradayken, onu çok takip ediyorduk. Sık sık gidip izliyorduk.

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için Cherchesov konuştu! "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olmasa da..."

Adana; Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe gibi isimler olmada da, iyi bir kulüp. İstikrarlı bir kulüp.

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için Cherchesov konuştu! "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olmasa da..."

Dzyuba'yı 15 yaşından beri tanıyorum.

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için Cherchesov konuştu! "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olmasa da..."

Kulübün onun hakkında belli bir fikri olsa da, en iyi şekilde takımda yer almak için öncelikle kendinizi kanıtlamanız gerekiyor.

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba için Cherchesov konuştu! "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olmasa da..."

Oraya bir hedef belirleyerek gittiği için sevindim.

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