Gökhan ile Henry şov

Adana Demirspor, Giresun'da sezona galibiyetle başladı. Maça hızlı başlayan Çotanaklar, 15'te kalesinde üst üste iki pozisyonda yıldızlaşan Ertaç'ı geçemedi. Mavi-Şimşekler, 23'te Gökhan'ın füzesiyle öne geçti. 28'te yine sahne alan Gökhan, bu sefer soldan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Belhanda'yı golle buluşturdu ve ilk yarı Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi: 0-2.



ONYEKURU'DAN USTA İŞİ

İkinci yarıya golle başlayan Giresunspor oldu. 56'da yeni transfer Sainz, farkı bire indirdi. 81'de Onyekuru, teke tekte yakaladığı Giresun savunması karşısında çaprazdan usta işi bir vuruşla ağları sarstı ve skoru 3-1 yaptı. 90+2'de Karadeniz ekibinin yeni transferi Rahmetullah, takımını tekrar umutlandırdı ancak Akdeniz temsilcisi skoru korumasını bildi ve sezonu galibiyetle açtı.



SONUCA GİDEMEDİK

Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle kulübede yer almayan Hakan Keleş'in yerine antrenör İlker Avcıbay yer aldı. Avcıbay, "Biz sonuca gidemedik, ama bugün böyle olduğu için ilerleyen süreç için endişemiz yok. Güçlenerek devam edeceğiz" dedi.



DAHA FAZLA ÇALIŞMALIYIZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, galibiyet için mutlu olduğunu söyledi. İtalyan hoca, "İlk maçlar zordur. Galibiyet için mutluyum. Artık fazla çalışma zamanı. Oturtmamız gereken bölümler var. Yönetime teşekkür ederim" diye konuştu.