TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! Transfer...

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
Tecrübeli forvetin transferine dair Sion kulüp başkanı da konuşmuştu.
İsviçre kulübünün başkanı Christian Constantin açıklamasında, "Bu transferin gerçekleşmesi için kulüpler anlaşmalı.
Eğer anlaşma olursa Balotelli transferi bize güç katacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
MURAT SANCAK FOTOMAÇ'A KONUŞTU
Mario Balotelli'nin Sion ile anlaştığı iddialarının ardından Murat Sancak da açıklamalarda bulundu.
Fotomac.com.tr editörlerinden Kemal Tamtürk'e konuşan Başkan Sancak, "Sion başkanı ile 15 gün önce bir görüşme gerçekleştirdik.
Kendileri bizimle pazarlık yapmak istedi.
Oyuncumuzun serbest kalma maddesi var. Bu para ödense bile kendisi gitmek istemezse yollamayız.
Balotelli ile görüşme yaptım ve Adana Demirspor'da kariyerini sürdürmek istediğini dile getirdi. Şuan da kendisi de kampta." ifadelerini kullandı.
ADANA'DA KENDİNİ BULDU
31 yaşındaki santrfor Adana Demirspor'da adeta küllerinden doğdu.
Mario Balotelli geçtiğimiz sezon 33 müsabakada forma şansı buldu.
İtalyan futbolcu bu süreçte rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Mario Balotelli takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi.
Tecrübeli golcünün Adana Demirspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.
Mario Balotelli'nin güncel piyasa değeri 2 milyon 800 bin euro olarak gösteriliyor.