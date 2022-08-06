Haberler Adana Demirspor TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! Transfer...

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! Transfer...

Spor Toto Süper Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor'da Balotelli'nin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. İtalyan futbolcunun Sion ile anlaştığı yeni durağının İsviçre olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak konuyla ilgili fotomac.com.tr editörlerinden Kemal Tamtürk'e açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Sancak'ın açıklamaları ve son detaylar... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:45
TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! Transfer...

Eğer anlaşma olursa Balotelli transferi bize güç katacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! Transfer...

MURAT SANCAK FOTOMAÇ'A KONUŞTU

Mario Balotelli'nin Sion ile anlaştığı iddialarının ardından Murat Sancak da açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! Transfer...

Fotomac.com.tr editörlerinden Kemal Tamtürk'e konuşan Başkan Sancak, "Sion başkanı ile 15 gün önce bir görüşme gerçekleştirdik.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! Transfer...

Kendileri bizimle pazarlık yapmak istedi.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! Transfer...

Oyuncumuzun serbest kalma maddesi var. Bu para ödense bile kendisi gitmek istemezse yollamayız.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! Transfer...

Balotelli ile görüşme yaptım ve Adana Demirspor'da kariyerini sürdürmek istediğini dile getirdi. Şuan da kendisi de kampta." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! Transfer...

ADANA'DA KENDİNİ BULDU

31 yaşındaki santrfor Adana Demirspor'da adeta küllerinden doğdu.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! Transfer...

Mario Balotelli geçtiğimiz sezon 33 müsabakada forma şansı buldu.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! Transfer...

İtalyan futbolcu bu süreçte rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Mario Balotelli takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Onyekuru'dan flaş F.Bahçe ve Terim itirafı!
Napoli - Adana Demirspor maçı şifresiz canlı izle
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom eski yıldızı ile tekrar görüşüyor! İşte o isim Cimbom eski yıldızı ile tekrar görüşüyor! İşte o isim 12:15
Everton - Chelsea maçı saat kaçta? Everton - Chelsea maçı saat kaçta? 12:07
Tottenham - Southampton maçı saat kaçta? Tottenham - Southampton maçı saat kaçta? 11:39
Newcastle United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Newcastle United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 11:24
Leeds United - Wolverhampton maçı saat kaçta? Leeds United - Wolverhampton maçı saat kaçta? 11:09
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 11:09
Daha Eski
Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum ve Hayrettin'i tebrik etti Bakan Kasapoğlu milli atlet Mazlum ve Hayrettin'i tebrik etti 11:04
Augsburg - Freiburg maçı ne zaman? Augsburg - Freiburg maçı ne zaman? 11:02
Göztepe F.Bahçe'den 3 oyuncuya daha talip! Göztepe F.Bahçe'den 3 oyuncuya daha talip! 11:02
Bournemouth - Aston Villa maçı saat kaçta? Bournemouth - Aston Villa maçı saat kaçta? 11:01
G.Saray transferde 2 alternatif buldu! Savunmaya... G.Saray transferde 2 alternatif buldu! Savunmaya... 10:58
Bochum - Mainz 05 maçı ne zaman? Bochum - Mainz 05 maçı ne zaman? 10:46