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Adana Demirspor iddialı

Gökhan İnler ve Samet Akaydın, ligde bu sezonun çok daha iyi olacağını vurguladı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Adana Demirspor iddialı
Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldız isimleri Gökhan İnler ve Samet Akaydın, mavi-lacivertli camiaya umut dağıttı. 38 yaşındaki orta saha İnler, "Bu senenin hedefi bence yine aynı olmalı. Hedef; iyi performanslar gösterip Spor Toto Süper Lig'e damga vuran Adana Demirspor'u iyi temsil etmek" derken, 28 yaşındaki stoper Akaydın, "Çok güzel işler yaptık ama bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu sezonun diğer sezondan daha iyi olacağından kimsenin şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.
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