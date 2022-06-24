Adana Demirspor Badou Ndiaye'yi resmen kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi-lacivertli takım, 31 yaşındaki Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Bodo Glimt, Ankaraspor, Stoke City, Galatasaray, Trabzonspor, Karagümrük, Al Ain ve son olarak Aris formasını giymiş Badou Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kulübümüz, daha önce Bodo Glimt, Ankaraspor, Stoke City, Galatasaray, Trabzonspor, Karagümrük, Al Ain ve son olarak Aris formasını giymiş Badou Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/brJPOVqorP