Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 7-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 7-0 yendi.
Mavi-lacivertli takımın gollerinin 5'ini Mario Balotelli kaydetti.
Adana temsilcisi bu sonuçla ligi 55 puanla 9. sırada tamamladı.
Bu arada karşılaşmada rabona golü kaydeden İtalyan futbolcu Balotelli, dünya basınında da gündeme yerleşti.
İşte yapılan yorumlardan bazıları...
DAILY MAIL (İNGİLTERE)
"Manchester City'nin eski golcüsü Mario Balotelli, Türkiye Ligi'nin son haftasında 5 gol kaydederken, topun üzerinden 7 kez geçerek inanılmaz bir rabona golü attı."
UOL ESPORTE (BREZİLYA)
"Onu hatırladınız mı? Balotelli, Türkiye Ligi'nde bir gösteri yapıp golünü attı."
L'EQUIPE (FRANSA)
"Mario Balotelli, dahice bir golle noktalanan 5 gol kaydetti."
EUROSPORT (FRANSA)
"Mario Balotelli, Türkiye Ligi'nde rabonayla sansasyonel bir gol kaydetti."
RMC SPORT (FRANSA)
"Müthiş formda Balotelli, süper bir rabona ile 5 gol patlattı."
FOOT-NATIONAL (FRANSA)
"Balotelli, Türkiye'de çılgın bir golle 5 gol sundu."
CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA)
"Brescia'nın eski golcüsü Balotelli, Türkiye Ligi'nin son gününde Adana Demirspor formasıyla şov yaptı."
TUTTOMERCATO (İTALYA)
"Balotelli abarttı: Super Mario'dan Göztepe'ye karşı 5 gol."
TUTTOSPORT (İTALYA)
"Balotelli'den gösteri: Ligin son haftasında biri rabona olmak üzere 5 gol."