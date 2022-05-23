Haberler Adana Demirspor Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Göztepe'yi 7-0 mağlup etti. Gollerin 5'i takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli'den geldi. Dünya basını ise gollerinden birini rabona vuruş tarzıyla kaydeden yıldız ismi manşetlerine taşıdı. İşte o yorumlar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:05
Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 7-0 yendi.

Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

Mavi-lacivertli takımın gollerinin 5'ini Mario Balotelli kaydetti.

Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

Adana temsilcisi bu sonuçla ligi 55 puanla 9. sırada tamamladı.

Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

Bu arada karşılaşmada rabona golü kaydeden İtalyan futbolcu Balotelli, dünya basınında da gündeme yerleşti.

Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

İşte yapılan yorumlardan bazıları...

Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

DAILY MAIL (İNGİLTERE)

"Manchester City'nin eski golcüsü Mario Balotelli, Türkiye Ligi'nin son haftasında 5 gol kaydederken, topun üzerinden 7 kez geçerek inanılmaz bir rabona golü attı."

Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

UOL ESPORTE (BREZİLYA)

"Onu hatırladınız mı? Balotelli, Türkiye Ligi'nde bir gösteri yapıp golünü attı."

Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

L'EQUIPE (FRANSA)

"Mario Balotelli, dahice bir golle noktalanan 5 gol kaydetti."

Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

EUROSPORT (FRANSA)

"Mario Balotelli, Türkiye Ligi'nde rabonayla sansasyonel bir gol kaydetti."

Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

RMC SPORT (FRANSA)

"Müthiş formda Balotelli, süper bir rabona ile 5 gol patlattı."

Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

FOOT-NATIONAL (FRANSA)

"Balotelli, Türkiye'de çılgın bir golle 5 gol sundu."

Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol dünya basınında!

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA)

"Brescia'nın eski golcüsü Balotelli, Türkiye Ligi'nin son gününde Adana Demirspor formasıyla şov yaptı."

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