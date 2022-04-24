Bir puan almalıydık

Adana Demırspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, Trabzonspor karşısında özellikle ikinci yarı iyi bir futbol sergilediklerini söyledi. Maça iyi başlayamadıklarını söyleyen İtalyan hoca, "İkinci yarı oyunu dengeledik. Ancak golleri bulamadık. En azından 1 puan almalıydık" diye konuştu.

BJARNASON DİREĞE TAKILDI

Adana Demirspor ilk yarının sonuna doğru farkı azaltmaya çok yaklaştı. Britt Assombalonga'nın getirdiği topta Birkir Bjarnason gelişine vurdu. Savunma ve Uğurcan Çakır'ın bakışları arasında süzülen top yan direkten geri geldi. Tecrübeli oyuncu büyük üzüntü yaşadı.