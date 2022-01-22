Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçını takip etmek için tıklayın!
Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor evinde Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 34, konuk ekibin ise 30 puanı bulunuyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Maçla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺
Adana Demirspor'un sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maç bugün saat 16.00 başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
🔹Mario Balotelli, 7 golle Adana Demir takımının en golcü futbolcusu.
🔹Aleksandar Pesic, Fatih Karagümrük İstanbul adına 12 gol kaydetti.
🔹Adana Demirspor evinde oynadığı son 8 maçta hiç mağlubiyet almadı.