Younes Belhanda'nın Kadıköy'de bileği bükülmüyor!

Türkiye kariyerine 2017 yılında Galatasaray forması ile 'merhaba' diyen Younes Belhanda'nın Kadıköy'deki yenilmezlik serisi devam ediyor...

Adana Demirspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Faslı futbolcu, Kadıköy'de çıktığı 5. Süper Lig maçını da yenilgisiz tamamlamayı başardı.

Takvim'in derlediği habere göre; Galatasaray forması ile Kadıköy'den 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında beraberlikle ayrılan Belhanda, Sarı-Kırmızılılar'la Fenerbahçe'ye karşı 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında deplasmanda galip gelmeyi başarmıştı.

GALİBİYET SAYISINI 3'E ÇIKARDI

31 yaşındaki Belhanda, Adana Demirspor ile Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 2-1 kazandıkları maç ile Kadıköy'deki galibiyet sayısını ise 3'e çıkarmış oldu.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan Belhanda, Adana Demirspor'u 2-1 öne geçiren golü attıktan sonra Kadıköy'de tribünlere yönelik yaptığı hareket sebebiyle de Sarı-Lacivertli taraftarların büyük bir tepkisine maruz kaldı.