Haberler Adana Demirspor SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor'a Balotelli piyangosu! Premier Lig...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor'a Balotelli piyangosu! Premier Lig...

Son dakika transfer haberleri... Adana Demirspor'a Balotelli piyangosu vurabilir... İtalyan basını, Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan destekli konsorsiyumun Mario Balotelli'yi transfer etmek için çalışmalara başladığını yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 12:04
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor'a Balotelli piyangosu! Premier Lig...

İngiliz ekibi Newcastle United'ın Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından 305 milyon pounda satın alınmasının ardından, transferde flaş gelişmeler yaşanması bekleniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor'a Balotelli piyangosu! Premier Lig...

Kulübün yeni başkanı Yasir Al-Rumayyan'ın yıldız oyuncu transferi için kolları sıvadığı ve hedefleri arasında Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli olduğu da iddia edildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor'a Balotelli piyangosu! Premier Lig...

Bu iddia İtalyan basını Serie B News'tan geldi. Takımın başına Lucien Favre'ın geçirilmesinin muhtemel olduğu ifade edilirken İsviçreli hocanın eski öğrencisi Balotelli'yi iyi tanıdığının altı çizildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor'a Balotelli piyangosu! Premier Lig...

Transfer gerçekleşirse Adana Demirspor hatırı sayılır bir meblağı kasasına koyabilir. Gana asıllı İtalyan golcü mavi-lacivertli formayla çıktığı toplam 9 karşılaşmada 4 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor'a Balotelli piyangosu! Premier Lig...

Balotelli, daha önce Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool gibi iki üst düzey kulübün de formasını terletmişti.

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