SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor'a Balotelli piyangosu! Premier Lig...

Transfer gerçekleşirse Adana Demirspor hatırı sayılır bir meblağı kasasına koyabilir. Gana asıllı İtalyan golcü mavi-lacivertli formayla çıktığı toplam 9 karşılaşmada 4 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Balotelli, daha önce Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool gibi iki üst düzey kulübün de formasını terletmişti.