Haberler Adana Demirspor SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Mario Balotelli'den Menemenspor'a ziyaret!

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Mario Balotelli'den Menemenspor'a ziyaret!

Spor haberi... Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mario Balotelli, kardeşi Enock Barwuah'ın formasını giydiği TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'a ziyarette bulundu. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 15:58
SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Mario Balotelli'den Menemenspor'a ziyaret!

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Çavuşköy Tesisleri'nde Balotelli ile çekilen hatıra fotoğrafını, "Misafir Ağır. Mario Balotelli" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kardeşi Enock Barwuah ile hasret gideren ünlü golcünün TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Menemenspor'un maçlarını takip ettiği öğrenildi. İzmir'de 1 gün kalan Balotelli'nin Adana'ya döndüğü ifade edildi.

Türkiye'de önce ağabeyinin oynadığı Adana ekibine transfer olup, ardından Menemen'e kiralanan, 1'inci Lig'de henüz forma şansı bulamayan Enock Barwuah'ın haftaya Karşıyaka ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında görev alacağı belirtildi.

SON DAKİKA