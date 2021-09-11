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Çok motiveyiz

Demirspor’la, siftah yapacak İtalyan hoca, “Elimizde her şey var ve çocukların ne kadar motive olduğunu gördüm” diye iddialı konuştu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Çok motiveyiz
Adana Demirspor'un başında ilk maçına bugün Karagümrük deplasmanında çıkacak Vincenzo Montella, mavi-lacivertli takımın başarılı olabilmek için bütün imkanlara sahip olduğunu belirtti. Takımdan memnun olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Genel olarak baktığınızda hedeflere ulaşmak için elimizde her şey var ve çocukların ne kadar motive olduğunu gördüm. Türk futbolunu, sürekli büyüyen, ilerlemeye çalışan bir sektör olarak gördüm. Ne kadar ileriye gidebilirlerse gitmeye çalışıyorlar. Hedefleri olan bir futbol ülkesi" ifadelerini kullandı.

HER ŞEYE HAZIRIZ

Demirspor'u Balotelli geldikten sonra takip etmeye başladığını söyleyen 47 yaşındaki genç hoca, teknik direktörü ve birçok futbolcusu İtalyan olan Gümrük'le oynayacakları maçın kendisini heyecanlandırdığını vurguladı. Maçın, tam bir taktik savaşı şeklinde geçeceğini öne süren Montella, "Futbolcularımızın da şunu anlaması gerekiyor; futbol maçında bir çok durum var ve o durumlara nasıl reaksiyon verdiğiniz çok önemli. O yüzden her şeye hazırlıklıyız, ona göre çalışıyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

Yeni Adana Stadı için, "Muazzam güzellikte" ifadesini kullanan Montella, "Bir sonraki maçımız Adana'da. O da beni çok heyecanlandırıyor. Taraftarımız en çok stada gidenlerden. Bunun, ekstra motivasyon olması gerekiyor" dedi.

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