Çok motiveyiz

HER ŞEYE HAZIRIZ
Demirspor'u Balotelli geldikten sonra takip etmeye başladığını söyleyen 47 yaşındaki genç hoca, teknik direktörü ve birçok futbolcusu İtalyan olan Gümrük'le oynayacakları maçın kendisini heyecanlandırdığını vurguladı. Maçın, tam bir taktik savaşı şeklinde geçeceğini öne süren Montella, "Futbolcularımızın da şunu anlaması gerekiyor; futbol maçında bir çok durum var ve o durumlara nasıl reaksiyon verdiğiniz çok önemli. O yüzden her şeye hazırlıklıyız, ona göre çalışıyoruz" diye camiaya umut dağıttı.
Yeni Adana Stadı için, "Muazzam güzellikte" ifadesini kullanan Montella, "Bir sonraki maçımız Adana'da. O da beni çok heyecanlandırıyor. Taraftarımız en çok stada gidenlerden. Bunun, ekstra motivasyon olması gerekiyor" dedi.