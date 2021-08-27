Adana Demirspor Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi mavi-lacivertliler 1, yeşil-beyazlılar ise 6 puanda... Transferin flaş ekiplerinden Adana Demirspor, mücadele öncesi bir ismi daha kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı renklerine bağladı.

ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Semih, Tayyib, Svensson, Stambouli, Castro, Belhanda, Sedat, Assombalonga, Balotelli

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Amir, Soner, M'Poku, Bytyqi, Endri Çekici, Cikalleshi

ADANA DEMİRSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor'un sahasında Konyaspor'u konuk edeceği maç bu akşam 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.