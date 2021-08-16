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Son dakika Adana Demirspor Fenerbahçe maçı haberleri | Younes Belhanda Fenerbahçe'ye karşı ilk kez kaybetti!

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda da böylelikle bir ilki yaşadı. Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Belhanda, Fenerbahçe'ye karşı ilk yenilgisini aldı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:48
Son dakika Adana Demirspor Fenerbahçe maçı haberleri | Younes Belhanda Fenerbahçe'ye karşı ilk kez kaybetti!

Yıllardır formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılarak Adana Demirspor'a transfer olan Faslı futbolcu, Fenerbahçe karşısındaki ilk yenilgisini aldı.

Sarı lacivertliler, Mesut Özil'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılırken mücadelede 11'de görev alan Belhanda, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 9 maçta ilk yenilgisini bu maçta yaşadı.

OPTA verilerine göre Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu dokuzuncu maçta ilk yenilgisini aldı (2G 6B).

Adana Demirspor öncesi sarı kırmızılı formayı giyen yıldız orta saha, 2017-2021 yılları arasında Galatasaray formasıyla Fenerbahçe karşısında çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

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