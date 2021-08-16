Demir gibi tribün

Dev hasreti sona erdirip Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da taraftarlar en üst seviyeyi ne kadar özlediklerini gösterdiler. Pandemi koşullarında stadın yarısı açılmıştı. Çift doz aşısını olup gelen binlerce Demirspor taraftarı 1.5 yıl sonra yeniden tribünlerdeki yerlerini aldılar. 90 dakika boyunca da ateşli şekilde takımlarını desteklediler.

YENİLMEZ ARMADAYIZ

Adana Demirspor taraftarı karşılaşma öncesinde başkan Murat Sancak'ın resminin olduğu bir pankart açtı. Pankartta "Yenilmez armada, vardık, varız, var olacağız" yazıyordu. Seremoni sırasında Karadeniz'deki sellerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Adana Demirspor taraftarının centilmence destekleri herkesten alkış aldı.