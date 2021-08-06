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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN (Adana Demir Beşiktaş CANLI İZLE)

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ve TFF 1. Lig'in son şampiyonu Adana Demirspor, Adana'da karşı karşıya geliyor. Yaz transfer sezonunda Mario Balotelli ve Younes Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, Salih Uçan ve Kenan Karaman gibi transferlerle adından söz ettiren Sergen Yalçın'ın takımı Beşiktaş'a karşı kora kor bir mücadele veriyor. Adana Demirspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 21:35
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN (Adana Demir Beşiktaş CANLI İZLE)

Son şampiyon Beşiktaş, ligin yeni ekibi Adana Demirspor karşısında hem eksiklerini görmek hem de galip gelerek moral bulmak istiyor. Yaptığı transferlerle sezona damga vurması beklenen Samet Aybaba yönetimindeki Adana Demirspor, güçlü rakibini eli boş göndermeyi hedefliyor.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı 6 Ağustos Cuma (bu akşam) saat 21.30'da başladı. Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Pa Dibba, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Töre, Atiba, N'Koudou, Güven

ASpor CANLI YAYIN

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Pa Dibba, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Töre, Atiba, N'Koudou, Güven

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