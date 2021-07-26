Haberler Adana Demirspor Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor transferde durmuyor. Kadrosuna önemli isimleri katan Akdeniz temsilcisi, son olarak adı Fenerbahçe'yle de anılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:50
Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Fransız oyuncu Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Stambouli ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Benjamin Stambouli'nin daha önce Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'de, son olarak da Schalke 04'te forma giydiği bildirildi.

SON DAKİKA