Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Fransız oyuncu Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Stambouli ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Benjamin Stambouli'nin daha önce Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'de, son olarak da Schalke 04'te forma giydiği bildirildi.

Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin #Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/ouh5aOcqe9