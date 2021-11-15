Ümit Milli Futbol Takımı Danimarka'yı konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında yarın Alanya'da Danimarka ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Peter Bankes yönetecek.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlı takım, Danimarka'nın yanı sıra Belçika, İskoçya ve Kazakistan'ın yer aldığı grupta 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı. Dört puan toplayan milliler, üçüncü İskoçya'nın ardından 4. sırada yer buldu.

Danimarka ise elde ettiği 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.

STATÜ

Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde Haziran/Temmuz 2023'te düzenlenecek turnuvada 16 takım mücadele edecek.

Elemelerde 8 grupta 6, Türkiye'nin bulunduğu I Grubu'nda ise 5 takım yer alıyor.

Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi Gürcistan ile Romanya'nın yanı sıra 9 grubun liderleri ve en iyi 1 grup ikincisi doğrudan katılacak. Diğer 4 takımı belirlemek için ise 8 grup ikincisi arasında play-off müsabakaları yapılacak.

Altı takımlı gruplarda sonuncu takımla yapılan maçlar sıralamayı belirlerken dikkate alınmayacak.