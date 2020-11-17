Haberler A2 Milli Futbol Takımı Ümitler’in maçı A Spor'da

Ümitler’in maçı A 'da

, 2021 Altı 3. Grup'taki 10. ve bugün ile 'da karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A ekranlarından yayınlanacak.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Ümitler’in maçı A Spor'da

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Altı 3. Grup'taki 10. ve bugün ile 'da karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A ekranlarından yayınlanacak. 6 takımın yer aldığı grubun geride kalan 9 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan , 10 puanla 4. basamakta yer alıyor. Kosova ise 3 galibiyet ve 6 yenilgi ile 5. sırada bulunuyor. Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçta Kosova, Ümit Milli Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etmişti.

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