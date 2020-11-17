Ümitler’in maçı A Spor'da

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 10. ve son maçında bugün Kosova ile Samsun'da karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak. 6 takımın yer aldığı grubun geride kalan 9 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ümit Milli Futbol Takımı, 10 puanla 4. basamakta yer alıyor. Kosova ise 3 galibiyet ve 6 yenilgi ile 5. sırada bulunuyor. Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçta Kosova, Ümit Milli Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etmişti.