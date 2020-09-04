Türkiye Ümit Milli Takımı'mız, U21 Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir mücadeleye çıktı. Ay yıldızlılar, grup elemelerinde Andorra'yı konuk etti ve Güven Yalçın'ın 49. dakikada ağlara gönderdiği gol ile mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ümit Milli Takımı'mız, U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Andorra'yı konuk etti. Genç milliler mücadeleyi 1-0 kazandı.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı.
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Karşılaşmanın tek golü 49. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Millilerimiz bu sonuçla grupta 7. maç sonrası puanını 7'ye yükseltti.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 22:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türkiye U21 1-0 Andorra U21 | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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