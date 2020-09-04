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04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler A2 Milli Futbol Takımı Milliler tek golle güldü! Güven Yalçın...

1-0 U21 | ÖZET

Türkiye U21 1-0 Andorra U21 | ÖZET

Ümit Milli Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir mücadeleye çıktı. Ay yıldızlılar, grup elemelerinde 'yı konuk etti ve Güven Yalçın'ın 49. dakikada ağlara gönderdiği gol ile mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ümit Milli Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde 'yı konuk etti. Genç milliler mücadeleyi 1-0 kazandı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı.
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Karşılaşmanın tek golü 49. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Millilerimiz bu sonuçla grupta 7. maç sonrası puanını 7'ye yükseltti.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 22:55
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