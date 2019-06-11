Ümit millilerin rakibi Kosova – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Ümit millilerin rakibi Kosova

Ümit millilerin rakibi

Ümit millilerin rakibi Kosova

, 'nde bugün 3. sınavına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, deplasmanda ile kozlarını paylaşacak. 'deki 'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak

, 'nde bugün 3. sınavına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, deplasmanda ile kozlarını paylaşacak. 'deki 'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Milliler, gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk'a karşı 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.
  1. 11.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ümit millilerin rakibi Kosova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN