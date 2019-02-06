U17 Milli Takımı'na Bursaspor'dan 3 futbolcu
Bursaspor'dan 3 oyuncu U17 Futbol Milli Takımı'na davet edildi.
U17 Milli Takımı'nın 12-14 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul'da, Hırvatistan ile oynayacağı iki hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 09 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de, İstanbul'da toplanacak. Milli Takım'a Bursaspor'dan Ertuğrul Kurtuluş, Muhammed Emin Sarıkaya ve Zeynullah Türkay çağrıldı.
- 6.2.2019 18:36
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
U17 Milli Takımı'na Bursaspor'dan 3 futbolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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