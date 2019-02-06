U17 Milli Takımı'na Bursaspor'dan 3 futbolcu

U17 Milli Takımı'nın 12-14 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul'da, Hırvatistan ile oynayacağı iki hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 09 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de, İstanbul'da toplanacak. Milli Takım'a Bursaspor'dan Ertuğrul Kurtuluş, Muhammed Emin Sarıkaya ve Zeynullah Türkay çağrıldı.