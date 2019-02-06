U17 Milli Takımı'na Bursaspor'dan 3 futbolcu
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'na 'dan 3 futbolcu

U17 Milli Takımı'na Bursaspor'dan 3 futbolcu

'dan 3 oyuncu Futbol 'na davet edildi.

'nın 12-14 Şubat 2019 tarihlerinde 'da, Hırvatistan ile oynayacağı iki hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 09 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de, İstanbul'da toplanacak. Milli Takım'a 'dan Ertuğrul Kurtuluş, Muhammed Emin Sarıkaya ve Zeynullah Türkay çağrıldı.

  1. 6.2.2019 18:36
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