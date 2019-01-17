Genç Milli Takım finalde!
17 Ocak 2019, Perşembe
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Genç Milli Takım finalde!

Genç Milli Takım finalde!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen 20. Mercedes-Benz Ege Kupası'nda Türkiye A, finale yükseldi.

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın A ve B olarak iki ekiple mücadele ettiği turnuvada grup maçları oynanan 4 müsabakayla tamamlandı.

A Grubu'nda yer alan Türkiye A, Altınordu Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda 'yi 2-1 yenerek grubu namağlup lider tamamladı ve finale yükseldi. Milli takım, 3. dakikada Liam Delap'ın golüyle geriye düşmesine rağmen 30. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Türkiye A'nın finaldeki rakibi olan ise B Grubu'nun son maçında 'yı 3-2'lik skorla geçerek yenilgisiz şekilde grubu lider tamamladı.

B Grubu'nun diğer müsabakasında Makedonya ile karşılaşan Türkiye B ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası'ndaki mücadelede 40. dakikada Efecan Barlık'ın golüyle öne geçen Türkiye B, Makedonya'nın 52. dakikada Behar Feta'yla bulduğu gole engel olamadı.

Türkiye B, bu sonuçla 4 puanla İspanya'nın ardından grupta ikinci sırada yer almasına rağmen statü gereği üçüncülük maçında mücadele edemeyecek.

Günün diğer karşılaşmasında ise Arnavutluk, Moldova'yı 2-1 mağlup etti.

FİNAL KARŞILAŞMASI 19 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ

Turnuva Cumartesi günü saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak Türkiye A-İspanya final maçıyla sona erecek.

Bu müsabakadan önce saat 12.00'de İngiltere ile Rusya, üçüncülük müsabakasına çıkacak.

  1. 17.1.2019 18:59
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