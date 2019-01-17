Genç Milli Takım finalde!

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın A ve B olarak iki ekiple mücadele ettiği turnuvada grup maçları oynanan 4 müsabakayla tamamlandı.

A Grubu'nda yer alan Türkiye A, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek grubu namağlup lider tamamladı ve finale yükseldi. Milli takım, 3. dakikada Liam Delap'ın golüyle geriye düşmesine rağmen 30. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Türkiye A'nın finaldeki rakibi olan İspanya ise B Grubu'nun son maçında Rusya'yı 3-2'lik skorla geçerek yenilgisiz şekilde grubu lider tamamladı.

B Grubu'nun diğer müsabakasında Makedonya ile karşılaşan Türkiye B ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası'ndaki mücadelede 40. dakikada Efecan Barlık'ın golüyle öne geçen Türkiye B, Makedonya'nın 52. dakikada Behar Feta'yla bulduğu gole engel olamadı.

Türkiye B, bu sonuçla 4 puanla İspanya'nın ardından grupta ikinci sırada yer almasına rağmen statü gereği üçüncülük maçında mücadele edemeyecek.

Günün diğer karşılaşmasında ise Arnavutluk, Moldova'yı 2-1 mağlup etti.

FİNAL KARŞILAŞMASI 19 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ

Turnuva 19 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak Türkiye A-İspanya final maçıyla sona erecek.

Bu müsabakadan önce saat 12.00'de İngiltere ile Rusya, üçüncülük müsabakasına çıkacak.