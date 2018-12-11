U21 Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu
U21 Milli Takımı'nın Euro 2021 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda mücadele edecek olan Milliler; İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile aynı gruba düştü.
İtalya'da yapılacak olan U21 Avrupa Şampiyonası'nda eleme grupları belli oldu. C Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye; İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleşti. 18-20 Mart tarihlerinde başlayacak olan grup maçları, 13 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Play-Of maçları ise 9-17 Kasım 2020 tarihinde oynanacak. Grup kuraları çekilirken, UEFA İcra Komitesi ve UEFA Acil Durum Komitesi'nin önceki kararlarına dayanarak, İspanya ile Cebelitarık, Kosova ile de Sırbistan'ın aynı gruba düşmemesi için özel çalışma yapıldı.
Gruplar şu şekilde:
1. Grup: İtalya, İsveç, İzlanda, irlanda Cum., Ermenistan, Lüksemburg
2. Grup: Fransa, Slovakya, İsviçre, Gürcistan, Azerbeycan, Liechtenstein
3. Grup: İngiltere, Avusturya, TÜRKİYE, Kosova, Arnavutluk, Andorra
4. Grup: Hırvatistan, Çek Cum., Yunanistan, İskoçya, Litvanya, San Marino
5. Grup: Sırbistan, Polonya, Rusya, Bulgaristan, Letonya, Estonya
6. Grup: ispanya, İsrail, Karadağ, Makedonya, Kazakistan, Faroe Adaları
7. Grup: Portekiz, Hollanda, Norveç, Belarus, Kıbrıs, Cebelitarık
8. Grup: Danimarka, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Kuzey İrlanda, Malta
9. Grup: Almanya, Belçika, Galler, Bosna Hersek, Moldova
- 11.12.2018 14:25
- Güncelleme: 11.12.2018 16:33
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Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
savaş Burak, fernandes ve ozan alınmasın.Brahimi alınırsa iyi olur.sağbek solbek ve 2 ortasaha adamı lazım.birde forvet alınırsa on nuara olur.
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Babel: Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
BJK'li oldu pasam baska istegin ? Zaten son zamanlarda oynadigin oyunuda gördük.. Iyiki 2 ay önce Fener'e bir gol attin !
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Rezil olduk
Toplam 4
Yorum
mustafa otobüsle gitmek zorunuza gittiyse adam gibi oynayın beyler sizin bir ayda aldığınız parayı bir işçi ömür boyu kazanamıyor. adam olun .
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