U21 Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu
11 Aralık 2018, Salı
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U21 'nın rakipleri belli oldu

U21 Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

U21 'nın Euro 2021 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda mücadele edecek olan Milliler; , , , Arnavutluk ve Andorra ile aynı gruba düştü.

'da yapılacak olan U21 Avrupa Şampiyonası'nda eleme grupları belli oldu. C Grubu'nda mücadele edecek olan ; , , , Arnavutluk ve Andorra ile eşleşti. 18-20 Mart tarihlerinde başlayacak olan grup maçları, 13 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Play-Of maçları ise 9-17 Kasım 2020 tarihinde oynanacak. Grup kuraları çekilirken, İcra Komitesi ve UEFA Komitesi'nin önceki kararlarına dayanarak, ile Cebelitarık, Kosova ile de 'ın aynı gruba düşmemesi için özel çalışma yapıldı.

Gruplar şu şekilde:

1. Grup: İtalya, İsveç, İzlanda, irlanda Cum., Ermenistan, Lüksemburg
2. Grup: Fransa, Slovakya, İsviçre, Gürcistan, Azerbeycan, Liechtenstein
3. Grup: İngiltere, Avusturya, TÜRKİYE, Kosova, Arnavutluk, Andorra
4. Grup: Hırvatistan, Çek Cum., Yunanistan, İskoçya, Litvanya,
5. Grup: Sırbistan, Polonya, Rusya, Bulgaristan, Letonya, Estonya
6. Grup: ispanya, İsrail, Karadağ, Makedonya, Kazakistan, Faroe Adaları
7. Grup: Portekiz, Hollanda, Norveç, Belarus, Kıbrıs, Cebelitarık
8. Grup: Danimarka, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, , Malta
9. Grup: Almanya, Belçika, Galler, , Moldova

  1. 11.12.2018 14:25
  2. Güncelleme: 11.12.2018 16:33
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